الفضيلية.. واقع مأساوي يكشف عن فشل البلديات!

يسيطر واقع مزرٍ على منطقة الفضيلية في والتي تعاني من أوضاع خدمية مأساوية، خاصة بمحلتي سبعمئة وواحد وستين وسبعِمئة وثلاثة وخمسين نتيجة اهمال بلدية .عدسة وثّقت معاناة المواطنين في هذا التقرير.