بعد افتتاح الطريق الحولي.. مطالبات بتوفير ساحات استراحة ومحطات صيانة‎

على الرغم من اهمية الطريق الحولي الذي يربط بباقي المحافظات والذي افتتح مؤخرا الا ان هذا الطريق لا يزال بحاجة الى العديد من المتطلبات التي تسهل لسالكيه التنقل خلاله وايصال البضائع بيسر وامان.اما عن الاسباب التي دفعت الحكومة المحلية الى التعجيل بتحويل طرق سير مركبات الحمل الثقيلة الى الطريق الحولي فهي الازدحامات التي تتسبب بها واضرارها لشوارع غير مخصصة لمثل هذه الحمولات.