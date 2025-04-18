بالفيديو: حرائق مدبرة تحول الاراضي الزراعية إلى سكنية في كربلاء‎

في يلجأ بعض تجار الاراضي الى استغلال البساتين والمزارع وتحويلها الى أراض استثمارية بطرق احتيال جديدة تتمثل بافتعال الحرائق التي تساعدهم على تفتيت هذه الاراضي.. شاهد ما قاله ، قاسم اليساري في هذا التقرير من .