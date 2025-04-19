نينوى.. حملات رقابية تستبق موسم التسويق!

على الرغم من ان الموسم الزراعي في لم يكن بالمستوى المطلوب الا ان فرق الرقابة التجارية باشرت اعمالها في متابعة المكاتب الزراعية في بغية حصر المكاتب والتجار غير المجازين ومنع تسويق المحاصيل خارج منافذ .. التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.