طالب يتعرض للتعــ نيف بواسطة "كابل كهربائي"

طالب يتعرض للتعنيف بواسطة "كيبل" في احدى مدارس .. وذووه يتقدمون بشكوى قضائية.



بحادثة غير مألوفة، تعرض طالب متوسطة لاعتداء عنيف من قبل كادره التدريسي، الاعتداء تم بواسطة " كهربائي" داخل منطقة .. مراسل والتفاصيل في هذا التقرير.