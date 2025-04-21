وفاة ممرض بفايروس الحمى النزفية... هل من اجراءات احترازية للملاكات الصحية؟

فتح وفاة احدِ الكوادر الطبية بمحافظة بسبب اصابته بفايروس الحمى النزفية خلال عمله على فحص مريض مصاب بالفيروس، ملف الاجراءات للملاكات الصحية.معنيون في هذا الملف يتحدثون إلى في هذا التقرير!