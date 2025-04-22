مشروع لانشاء نفق لمرور السيارات بالقرب من ضريح الامام علي عليه السلام في النجف

باشرت في بإنشاءِ نفق ٍ لمرور مركبات الزوار بإشراف مباشر من العتبة العلوية لتخفيفِ الازدحاماتِ الخانقةِ التي تشهدُها المدينة ُ خلال مواسمِ الزيارات.مواطنون يعبرون عن ارتياحهم لهذه الخطوة لما لها تأثير من تخفيف معاناتهم. تابعوا هذا التقرير من السومرية!