في واسط: كيف يسيطر المتنفذون على غلال المزارعين؟

الاستغلال الذي يتعرض له العديد من المزارعين من قبل التجار المتنفذين الذين يشترون غلال الأراضي المزروعة خارج الخطة الزراعية المرسومة من يهدد مستقبل الأراضي في أكبر محافظة زراعية.إليكم ما كشفه رئيس الجمعيات الفلاحية للسومرية.