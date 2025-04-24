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في واسط: كيف يسيطر المتنفذون على غلال المزارعين؟
بالفيديو
ملف الزراعة.. متنفذون يفرضون سطوتهم في مواسم تسويق الحبوب على حساب المزارعين.
2025-04-24 | 03:00
2025-04-24T03:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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في واسط: كيف يسيطر المتنفذون على غلال المزارعين؟
209 شوهد
ملف الزراعة.. متنفذون يفرضون سطوتهم في مواسم تسويق الحبوب على حساب المزارعين.
الاستغلال الذي يتعرض له العديد من المزارعين من قبل التجار المتنفذين الذين يشترون غلال الأراضي المزروعة خارج الخطة الزراعية المرسومة من
وزارة الزراعة
يهدد مستقبل الأراضي في أكبر محافظة زراعية.
إليكم ما كشفه رئيس الجمعيات الفلاحية للسومرية.
المراسل
حسين موحان
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