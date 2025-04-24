حملة انتقادات ضدّ شركة “GMC”..هل تفقد ثقة عملائها؟

تتعرّض شركة GMC الامريكية، لحملة انتقادات واسعة بسبب افتقارها للمصداقية وعدم تقديم الخدمات الحقيقية بعد البيع.وقد تسبّبت هذه الشركة بخسائر كبيرة لمالكي السيارات، إذ إنّ العروض التي تقدمها تختلف عن الواقع، والسبب غياب الرقابة والمحاسبة لعملها.التفاصيل في هذا التقرير من .