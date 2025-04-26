صلاح الدين... فرض اللجوء الى شركات الخرسانة الجاهزة في مشاريع البناء!

قرارٌ غريبٌ اتخذته الادارةُ المحليةُ لقضاءِ بلد بمحافظةِ صلاحِ الدين عبر فرضِ استخدام ِ الخرسانةِ الجاهزةِ في مشاريع ِ البناءِ داخل القضاءِ ما يعرضُ العديدَ من الاعمالِ المرتبطةِ بهذه المشاريعِ الى الاندثارِ وزيادةِ نسبِ البطالةِ في هذا القطاع.

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