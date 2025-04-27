تباين الآراء حول قانون الانتخابات: اعتماد دائرة انتخابية واحدة يثير الجدل

خلافات وآراء متعدّدة يشهدها الذي بات يمثل الشغل الشاغل للقوى السياسية خاصة وانه يمثل جزءًا مهما في رسم ملامح المشهد السياسي المقبل سيما في ما يتعلق بفقرة الدوائر الانتخابية، حيث طالب نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالذهاب للفضاء الوطني وجعل البلاد دائرة انتخابية واحدة.التفتصيل، في هذا التقرير من .