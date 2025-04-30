ثلاث محطات في كربلاء... وأزمة الكهرباء إلى مزيد من التفاقم!

تشكل أزمة الكهرباء في تحديًا كبيرًا، على الرغمِ من وجود ثلاث محطات توليدية في المحافظة وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم الاهتمام الكبير بمحافظة كربلاء من الحكومتين المحلية والمركزية.مواطنون يروون معاناتهم في هذا التقرير من السومرية!