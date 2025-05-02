عمال الديوانية يتخوفون من تمدد العمالة الأجنبية.. فيديو

العديد من التحديات والمخاطر يواجهها العمال المحليون في ظروف تفتقد الكثير من القوانين التي تحفظ حقوقهم على الرغم من المطالبات التي تمت مناقشتها داخل .. التفاصيل في هذا التقرير من .