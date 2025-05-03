كيف يؤثر شح السيولة النقدية على الاقتصاد رغم تراجع الدولار؟

لم يتنفس الاقتصاد بهبوط أسعار الدولار مؤخرًا بل اختنق بركود مفاجئ للأسواق.. هذه المعادلة الغريبة تكمن في شحة بالسيولة النقدية للدينار بوجود اثنين وتسعين الى ثلاثة وتسعين ترليونا من أصل مئة واثنين مخزنة في البيوت فيما يبلغ الرصيد الحالي للمصارف بين تسعة الى عشرة ترليونات.نواب كشفوا للسومرية عن أسباب هذا الركود!