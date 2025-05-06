لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!





لم يعد مهنة المحتالين.. الاحتيال عامل مساعد في جميع المهن والوظائف لكن حالة الفساد في الحقيقة، ممارسة ليست من عالم آخر للاشرار، بل تُمارس يوميًا حتى على يد من الفساد ويحتفظ بالخصومة ضد فساد المنظومة السياسية، ففي يتحول الفساد إلى ممارسة تخادمية سياسيًا وشعبيًا وفي أوساط القطاعات الحكومية والخاصة، كما أن النصب والاحتيال ليس فعلا تمارسه فئات مختصة ولا يحتاج إلى دروس، بل ينجح مواطنون اعتياديون باستغفال الدولة وأجهزتها ببساطة احيانًا.



لم يعد الاحتيال مهنة مقتصرة على المحتالين، بل عامل مساعد يُستخدم في المهن والاعمال والوظيفة وحتى في استحصال حقوق لا شرعية بطرق شرعية كما يحصل في قصة المتجاوزين بملف ، حتى وصلت طرق الاحتيال الى مستويات قد تسيء الى صاحبها نفسه، فيحول الرجال انفسهم الى نساء أو يتسول الضباط مساعدات من الدولة لا تشكل حتى 5% من راتبه المهني.



150 الف رجل تحول لامرأة وضباط يتسولون الرعاية ومطلقون "على الورق"



150 الف رجل حولوا انفسهم الى إناث في سجلات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، مستغلين ضوابط الوزارة التي تمنح الارامل والمطلقات والنساء غير المتزوجات باعمار تجاوزت الـ35 عاما رواتب تبلغ حوالي 180 الف دينار لكل فرد، كما اكتشفت الوزارة 1200 منتسب وضباط برتب عالية في يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية، فيما تكشفت حالات لرجال ونساء اقدموا على الطلاق "على الورق" امام المحاكم لكي تحصل الزوجة على راتب رعاية المطلقات، فيما يستمر الزوجان بالعيش سويّة.



370 الف متجاوز حتى الان.. 5% من متقاضي الرعاية يسرقون الدولة



هذه القصص المختلفة، وصلت الى رصد 370 الف متجاوز على الرعاية الاجتماعية تم اكتشافهم خلال العامين الماضيين فقط، مع اكتشاف حوالي 10 الاف متجاوز شهريًا كمعدل، ما يعني هناك عشرات الالاف او ربما مئات الالاف من المتجاوزين غير المكتشفين بعد، فيما يشكل المتجاوزون البالغون 370 الف متجاوز حوالي 5% من اجمالي المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى الان البالغ عددهم حوالي 8 ملايين شخص.







ثغرات أخلاقية.. سرقة 350 مليار دينار من الدولة وحرمان الفقراء المستحقين



لا تمثل هذه الحالات عملية تجاوز ترهق بمبالغ وصلت حتى الان لحوالي 350 مليار دينار، بل تكشف عن ثغرات أخلاقية وعدوى خطيرة في الجسد الوطني، فعمليات التجاوز تكلف الدولة أموالًا كبيرة اولًا، كما أنها تزاحم مئات الالوف من المستحقين من العراقيين القابعين تحت خط الفقر دون إمكانية شمولهم بالرعاية الاجتماعية لأن هناك اغنياء يشغلون مكانهم.



الفساد الشرعي.. السارقون ينظرون لأموال الدولة "ملكهم الضائع"