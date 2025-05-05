بالفيديو: أجندات سياسية تمنع تأسيس "نفط واسط"!

فيتو يمنع تأسيس نفط ... نفط الوسط تعرقل طموحات المحافظ لتأسيس شركة نفط خاصة.



تواجه الطلبات التي قدمتها الحكومة المحلية في لاجل تأسيس شركة نفط بالرفض من قبل شركة ، حيث أن هذه العراقيل مدفوعة بحسب مسؤولي المحافظة بأجندات سياسية.