رغم انتاجها اكثر من 1300 ميغاواط.. سامراء تعاني من ارتفاع ساعات القطع المبرمج

على الرغِ على الرغم من وجود أكثر من محطة لانتاج الطاقة الكهربايئة فيها الا ان تعاني من زيادة ساعات القطع المبرمج مع كل ارتفاع في درجات الحرارةالناشط يصف للسومرية عن معاناة الأهالي مع هذه المشكلة