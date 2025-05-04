كربلاء... عمليات حصاد الحنطة يبشر بغلة عالية

انطلقت في عمليات حصاد وتسويق الحنطة للموسم الحالي الذي يعد موسما متميزا باستخدام كامل لتقنيات الزراعة الحديثة التي ساعدت في وفرة الغلة للاراضي المزروعةوشهد القطاع الزراعي في المحافظة هذا العام تطورا ملحوظا، حيث استخدم المزارعون طرقا حديثة لسقي محصول الحنطة، مما ساهم في تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاج.