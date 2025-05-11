بالفيديو: بغداد ترتدي حلّتها استعداداً للقمة العربية الرابعة والثلاثين

84 مشروعًا حيويًا يُنجَز لإبراز الوجه الحضاري للعاصمة أمام الأشقاء العرب.

لم يتبق سوى أيامٍ قليلةٍ، وستحتضن الرابعة والثلاثين، وسط أجواء من التحضيرات المكثفة والاستعدادات الخدمية الكبيرة التي تشرف عليها أمانة بغداد، والتي أعلنت إنجاز اربعة وثمانين مشروعًا مهمًا في شوارع العاصمة وأماكنها التراثية.. التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.