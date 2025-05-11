الصراع على منصب قائممقام الموصل يعطل الخدمات‎ ويهدد الإعمار

في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون منصب قائممقام أداة لإدارة شؤون المواطنين وتحسين الخدمات، تحوّل هذا المنصب إلى محور صراع سياسي محتدم بين القوى المحلية، ما أدى إلى شغوره منذ أشهر طويلة. ومع استمرار هذا الفراغ، دخلت المدينة، التي تشكّل نصف مساحة ، في حالة من الشلل الإداري انعكست بشكل مباشر على حياة الناس ومشاريع الإعمار المنتظرة.