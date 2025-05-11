كوادر الصحة في واسط تطالب بحقوقها وتشكو من تجاهل رسمي‎

في ظل الظروف الصحية المعقدة والمخاطر التي تواجهها الكوادر الصحية، تبرز مطالبات منتسبي القطاع الحي في بضرورة تحسين اوضاعهم المعاشية والمهنية.. شاهد هذا التقرير من .