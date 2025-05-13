في النجف: جهود المجتمع المدني تثمرعن تحديث بيانات الناخبين بنسبة 72%

أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في عن وصول نسبة تحديث بيانات الناخبين إلى 72%، وسط جهود متواصلة من منظمات والأكاديميين لحث المواطنين، لا سيما فئة الشباب، على المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة.التفاصيل في هذا التقرير من .