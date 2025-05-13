القمة العربية في بغداد: انقسامات سياسية وآراء متباينة بين النواب!

تتوجّه الانظار إلى اجتماع القادة العرب في بقمة استثنائية تشهد فيها دول المنطقة تطورات متسارعة.. وتأتي هذه القمة في توقيت يحمل انعكاسات إيجابية على من الناحية السياسية والتنموية.إليكم ما كشفه بعض النواب عن المرتقبة للسومرية.