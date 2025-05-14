كربلاء.. دعوات متصاعدة لتحديث السجلات الانتخابية كخطوة أولى نحو التغيير

مع قرب انتهاء فترة التحديث التي حددتها المفوضية، تبرز دعوات جديدة لضرورة تحديث البيانات والمشاركة الفاعلة، حيث يرى أكاديميون أن الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة يمثل نقطة تحوّل في مسار العملية السياسية.في ، مشهد مختلف يسجله المواطنون يومياً، مع تزايد أعداد المراجعين لمراكز مفوضية الانتخابات لتحديث بياناتهم.