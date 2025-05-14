المفوضية تحدد الـ 20 من الشهر الجاري موعدا اخيرا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية‎

ثلاثمئة وثلاثون حزباً، منها أكثر من ستين قيد التسجيل، أعلنت نفسها للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وفيما وصلت التحالفات السياسية إلى اثني عشر تحالفاً حتى الآن، حددت مفوضية الانتخابات العشرين من هذا الشهر كموعد نهائي لتسجيل الكيانات.العدد الكبير للأحزاب والتحالفات، ورغبة الكثيرين بالمشاركة، تثير تساؤلات حول جدية هذه الكيانات، وفاعليتها في التغيير، بحسب مراقبين.الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل، تأتي وسط توترات وتنافس محموم بين الكتل، في محاولة لكسب أكبر عدد ممكن من المقاعد، فهل يفرز الصندوق وجوهاً جديدة؟ أم يُعاد إنتاج الواقع.