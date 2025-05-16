بالفيديو: إقبال المواطنين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية في واسط

تشهد ازديادًا ملحوظًا في إقبال المواطنين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية، تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة.ويلعب الأكاديميون والمثقفون دورًا فاعلًا في نشر التوعية بين الناخبين، مؤكدين أن التغيير يبدأ من صناديق الاقتراع.