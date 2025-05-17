في النجف.. طالب يعتدي على مديره

لم يتوقع مدير إحدى المدارس في أن يتحول خلافٌ داخل المدرسة إلى حادث اعتداءٍ مباشر من قبل طالبٍ، لينتهي الموقف بضربة تلقّاها داخل الصف. وما زاد الامر سوءًا، تأخُّر وصولِ دورية النجدة لأكثر من ساعة، ما دفعه للمطالبة بتوفير حماية حقيقية للملاك التربوي.إليكم الرواية كاملة في هذا التقرير من .