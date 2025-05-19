ميسان... مشروع استراتيجي معطّل منذ 2011 يفاقم أزمات المدينة!

لا تزال معاناة سكان مدينة مستمرة بسبب تدهور البنى التحتية وتعطل الخدمات. السبب هو مشروع مجسر البتيرة، الذي وُضع حجر أساسه قبل أكثر من عقد، لكنه بقي حبيس الوعود منذ عام 2011كيف وصف الأهالي المشهد والوضع في المدينة؟ التفاصيل في تقرير