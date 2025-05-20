جرافات البلدية تجتاح مناطق عشوائية في البصرة... "سرايا السلام" لعناصرها باقسام التجاوزات: اطلبوا النقل وارفعوا صور ال الصدر!

في مشهد مؤلم، اجتاحت جرافات البلدية عددًا من المناطق العشوائية في ، مُدمّرة بيوتًا بسيطة كانت تؤوي عوائل فقيرة ومحدودي الدخل، أجبرتهم الظروف المعيشية الصعبة على السكن في هذه المناطق.تابعوا هذا التقرير من لمعرفة التفاصيل!