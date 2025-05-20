فندق السلام في النجف.. شاهد على جرائم البعث وذاكرة تنتظر الإنصاف

بعد أربعةٍ وثلاثين عاماً من الصمتِ والخرابِ، لا تزالُ منطقةُ فندقِ السلام في النجفِ شاهدةً على واحدةٍ من أكثرِ المحطاتِ دموية ً في تاريخِ العراقِ الحديثِ، حيث تحولت في أعقابِ الانتفاضةِ الشعبانيةِ عامَ الفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين إلى مركزٍ لتجميعِ الشبابِ قبل إعدامِهم من قبلِ نظامِ البعث.ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال فندق السلام ينتظر تحويله من رمز للقسوة إلى نصب للذكرى.إليكم هذا التقرير من السومرية!