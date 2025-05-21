عشوائيات البصرة بين جرافات الإزالة وصرخات السكان



... داخل مجلس المحافظة… والعيداني يتمرد على قرار









أثارت حملةُ إزالةِ التجاوزاتِ السكنيةِ في محافظةِ جدلاً واسعاً، دفع بمكتبِ رئيسِ الوزراء إلى التدخلِ وتوجيهِ الحكومةِ المحليةِ بوقفِ الإزالةِ مؤقتاً إلى حينِ إيجادِ بدائلَ مناسبة.