كربلاء... ارتفاع معدلات الفقر يثير قلقا شعبيا ورسميا

حذرت اوساط شعبية في من تنامي معدلات الفقر جراء هجرة الكثيرين من المحافظات الجنوبية صوب المحافظة ومزاحمة ابنائها في السكن وفرص العمل. وقال مراقبون التقاهم مراسل إن نسب الفقر ارتفعت الى عشرين بالمئة على الرغم من شمول أعداد كبيرة برواتب ، مطالبين الحكومة المحلية بوضع ضوابط عاجلة تمنع توطين القادمين من خارج المحافظة.مراقبون في هذا الشأن يتحدثون إلى السومرية في هذا التقرير! ماذا كشفوا؟