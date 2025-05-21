النجف... معامل صنع الصهاريج صامته بعد عقود من العمل المتواصل

تواجه صناعة الصهاريج والخزانات الكبيرة خطر الاندثار جراء محدودية الدعم الحكومي للحرفيين في . وقال صناعيون وأصحاب ورش لمراسل إن ثلاثة معامل فقط من أصل عشرين معملا تقاوم البقاء ، مشيرين الى أن الدعم شبه المعدوم دفع الكثير من العاملين الى ترك هذه المهنة.أصحاب الورش يتحدثون إلأى السومرية. إليكم هذا التقرير!