البراكية في النجف: تهميش إداري وخدمي يدفع الأهالي للاحتجاج

تُعاني منطقة البراكية في من تهميش إداري وخدمي مزمن، إذ لا تتبع إداريًا لا إلى ولا إلى الكوفة، ما دفع الاهالي للخروج في تظاهرات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.كاميرا نقلت معاناة المواطنين في هذا التقرير.