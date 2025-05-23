القمح في العراق: مزارعون عالقون بين المحاصيل المتراكمة والخسائر المالية

يُعاني مزارعو القمح في من مشاكل في منظومة التسويق، حيث تتكدس الشاحنات عند بوابات المجمعات الحكومية بسبب عدم فراغها من محصول العام الماضي. ما ينعكس سلبًا على الموسم الحالي ويسبّب بخسائر مادية كبيرة.التفاصيل في هذا التقرير من .