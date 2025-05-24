اتهامات تلاحق شركة نفط الوسط بتعطيل مشروع واسط المنافس.. فيديو

من جهتهم، يقول مراقبون إن أكثر من 90% من إنتاج النفط يأتي من أراضي ، بينما يرفض بعض مديري وموظفي المشروع الجديد، خشية التأثير على مصالحهم، خاصة وأن أغلب كوادر الشركة من خارج المحافظة.ملف “نفط واسط” ما يزال معلقا، وسط دعوات لتدخل حكومي يوازن بين مصلحة المحافظة واعتبارات القطاع النفطي.