عراقيل إدارية في الأنبار تُعيق توزيع "الكاز" المجاني‎

بعد الخطوة الحكومية لاحتواء ازمة الكهرباء ودعم اصحاب المولدات بمادة الكاز الا ان العراقيل الادراية التي تفرضها المنتجات النفطية تحول دون ذلك مما ينعكس سلبا على أسعار الاشتراك بالنسبة للمواطنين.. تفاصيل اكثر مع مراسل في هذا التقرير.