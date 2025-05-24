محطة للصرف الصحي تحيط بمعبد الصابئة المندائيين‎

محطة للصرف الصحي تحيط بالمعبد الوحيد للصابئة في ما يمثل انتهاكا واضحا للمكونات الدينية الاخرى الامر الذي دفع ابناء هذا المكون الى الهجرة بحسب رئيس شؤون في المحافظة الذي اتهم الحكومة المحلية بالاقصاء المتعمد لابناء للمكونات الدينية.. تفاصيل اكثر مع مراسل في هذا التقرير.