انعقاد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون في العراق

الأول لاقتصاديات الكاربون في ... القائمون على المؤتمر : توجه حكومي جديد لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحويل الانبعاثات إلى مورد اقتصادي











شهدت انعقاد الأول لاقتصاديات الكاربون، حيث يسعى إلى معالجة انبعاثات الكاربون من خلال شراكات مع شركات دولية معتمدة.