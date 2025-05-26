حرية الصحافة تعاني من التضييق... والصحافة الاستقصائية غائبة!

تعاني حرية الصحافة في من تضييق متزايد، وان التشريعات القانونية والأمنية تفرض قيودًا متلاحقة على الصحفيين فيما اصبحت الصحافة الاستقصائية شبه غائبة في ظل غياب قانون يضمن حق الحصول على المعلومة وغياب تشريعات الحماية وتزايد التهديدات التي تواجه الصحفيين.تابعوا التفاصيل، في هذا التقرير من السومرية!