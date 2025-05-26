أصحاب المولدات يشكون نقص الحصص الوقودية الحكومية في واسط

يعاني اصحاب المولدات الاهلية في من قلة كميات الوقود المجهزة لهم بالرغمِ من قرار الحكومة المركزيّة بدعمهم بِحِصصِ الـﮔاز.ماذا قال أصحاب المولدات إلى ؟ إليكم هذا التقرير!