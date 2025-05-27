الأزمة المالية تكبل صلاح الدين: مشاريع حيوية متوقفة ومطالبات بالتحرك الفوري

كشفت إدارة عن توقّف أكثر من ألف مشروع خدمي وصحي وعمراني خلال فترة سيطرة الجماعات المسلحة على مدن المحافظة، ولا يزال عدد كبير منها خارج الخدمة حتى اليوم. وفي ظلّ هذا التعثر، تتصاعد المطالبات للاسراع بالاصلاحات.التفاصيل في هذا التقرير من .