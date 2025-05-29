من الميدان إلى المستشفى: مأساة سامي جبير تكشف عن خطر العوائق الحديدية

بعد أَن أَنهى خدمته الميدانية، نُقٍل المنتسب سامي جبير إلى أَحد المستشفيات في ، جراء إِصابَةٍ خطيرةٍ تعرّض لها بسبب عوارض حديدية مثْبتة بطريق عامّ دون وجود إشارات تحذيرية. العائلة المفجوعة وصفت الحادث بـ”الصادم”، مطالبةً السلطات المعنية باتّخاذ الاجراءات اللّازمة لإزالة هذه العوائق الّتي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة العامة على حدّ وصفهم.التفاصيل في هذا التقرير من .