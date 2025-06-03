مختصون يحذرون من كارثة اقتصادية وبيئية... وإنشاء سد على شط العرب

تتجدد معاناة نهري والفرات مع كل صيف بانخفاض خطير لمنسوب المياه والذي يصل في بعض المناطق الى الجفاف، فيما تكشف والمياه البرلمانية المباشرة بانشاء سد على من قبل شركة ايطالية التي تدرس التصاميم تمهيدا لتنفيذه بعد تخصيص الاموال لهذا المشروع.خبراء ومعنيون في هذا الشأن يتحدثون إلى السومرية! تابعوا هذا التقرير!