لا ماء ولا كهرباء.. ابتزاز سكان منطقة الدوانم بالخدمات الأساسية مقابل منحهم البطاقات الانتخابية!

كشف سكان منطقة الدوانم جنوب غربي عن تعرضهم لمساومات من قبل نواب ومرشحين لتوفير الخدمات والمياه مقابل منحهم البطاقات الانتخابية. وروى مواطنون التقاهم مراسل شهادات فاضحة عن حجم الابتزاز الانتخابي الذي تعرضت له منطقتهم مقابل توفير المياه الصالحة للشرب، مشيرين الى أن مرشحا سابقا اضطر الى رفع مضخات المياه بعد خسارته في الانتخابات الماضية.إليكم التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!