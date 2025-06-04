كربلاء... تخوف شعبي من تفشي الحمى النزفية جراء الذبح العشوائي

يتخوف مواطنو من تفشي الحمى النزفية في ظل تقشي ظاهرة الذ-بح العشوائي للاضاحي داخل الاحياء السكنية، فيما فتحت دائرة البيطرة في المحافظة ابوابها امام المواطنين خلال ايام عيد الاضحى في خطوة للحد من انتشار الامراض والذ-بح العشوائي في الشوارع.تابعوا هذا التقرير من السومرية!