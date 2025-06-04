الانتخابات المقبلة في العراق: صراع بين المشاركة الشعبية والسيطرة الحزبية

مع اقتراب الانتخابات تتصاعد التحذيرات النيابية من أجندات سياسية تدفع باتّجاه حث الناخبين على عدم المشاركة الفاعلة بالتصويت وذلك بشكل غير علني وبأساليب مختلفة بهدف ابقاء سيطرة جمهور بعض الاحزاب على المشهد الانتخابي.التفاصيل في هذا التقرير من .التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.