استعدادات عيد الأضحى: حملة خدمية لتنظيف الشوارع وصيانة المتنزهات في بغداد

بدأت أمانة بتنفيذ حملة خدمية تتضمن تنظيف الشوارع وصيانة المتنزهات. وتأتي هذه الاجراءات في إطار الاستعدادات الرسمية لاستقبال ، وسط تساؤلاتٍ من المواطنين حول استمرارية هذه الجهودِ بعد انتهاءِ المناسبة.التفاصيل في هذا التقرير من .