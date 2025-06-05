الإنفاق العام في 5 سنوات: ارتفاع التركيز على عدد محدود من الجهات

سجلت عملياتُ الانفاقِ الحكومي تفاوتا كبيرا بالمقارنةِ بين بياناتِ عامي 2019 و2024 وذلك بموجبِ الارقام الرسمية التي تضمنتها قوائم موازنت العامين الماضيين والتي كشفت عن استحواذ سبع جهات حكومية فقط على نحو 93% بالمئة من مجموعِ الرواتبِ المركزية للدولة.التفاصيل في هذا التقرير من .