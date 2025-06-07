نزاع عشائري يشعل البصرة في أول أيام العيد (فيديو)

وقال مراسل ، إن "نزاعًا عشائريًا اندلع في صباح اليوم، أول أيام ، بسبب مشاجرة بسطية تحولت الى مسلحة".وتابع أن "الطرف الأول من جانب الداكير في منطقة على ضفاف ، أما طرف النزاع الثاني فهو من جانب شط العرب الاخر".